زياد العمر: موظفو «بيتك» هم الكيان الحقيقي.. ونفخر بنجاح كوادرنا في بيئة شديدة المنافسة

«بيتك» يوفر كل الموارد لتطوير الموظفين عبر دورات محلية ودولية لينعكس على خدمة العملاء



احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» عن الربع الثاني للعام الحالي، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، وعدد من المسؤولين في «بيتك» وذلك في فندق ميلينيوم.



ويشتمل برنامج «قدها»على كل الأنشطة والإدارات بشكل متكامل مبني على أحدث الدراسات وأفضل الممارسات العالمية لمكافأة الموظفين وإظهار التقدير لهم على جهودهم وتميزهم، على مختلف الفترات منها الشهري، ربع السنوي وحتى الفوري.

ويعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج «قدها» الذي تم إطلاقه في عام 2021 بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه، وتكريم الموظفين المتميزين في هذا المجال الذي يعد من أهم أهداف الإدارة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة وتحقيق متطلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم وفق أفضل المستويات وبما يناسب تطلعاتهم واهتماماتهم.



وأعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر في كلمته التي ألقاها للمكرمين عن اعتزازه بأدائهم وتفانيهم في عملهم الذي ينعكس على أداء «بيتك» بشكل عام ويحقق رضا العملاء، لاسيما في بيئة شديدة التنافسية تتطلب المحافظة على التميز والريادة ومواصلة التطور والتقدم في تعزيز جودة الخدمة والحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء وتستقطب شرائح جديدة منهم العملاء.



وشدد العمر على أن موظفي «بيتك» هم الكيان الحقيقي الذي يقوم عليه البنك، ولم يكن «بيتك» ليصل إلى هذه المكانة على المستويين المحلي والدولي إلا بتوفيق الله عز وجل ثم الجهود البشرية التي أسست «بيتك» وتعاقبت الأجيال على تطويره والمحافظة على ريادته حاضرا ومستقبلا.



وأكد العمر أن «بيتك» يعمل جاهدا على توفير جميع السبل والأسباب لتطوير طواقمه البشرية من خلال الدورات التدريبية المحلية والدولية مع أشهر مراكز التدريب العالمية، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها نخبة من المحاضرين العالميين بمختلف المجالات والتخصصات التي يحتاج اليها الموظفون، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي يتم تخصيصها سنويا للموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم والحصول على شهادة جامعية أو شهادة الدراسات العليا من أرقى الجامعات يتحمل «بيتك» التكلفة لها.



وقال العمر: «نؤمن بأن هذا الحرص والاهتمام والتقدير هو الوقود الحقيقي للاستمرارية والعطاء، ونسعى في «بيتك» جاهدين لتوفير كل سبل الراحة للموظفين على الصعيد المهني والحياتي للارتقاء بمستوياتهم بما ينعكس على «بيتك» وعملائه الكرام.



وأوضح العمر أن برنامج «قدها» يأتي ضمن رؤية «بيتك» في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، وقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية من خلال تقديم حلول ومنتجات متميزة وتسهيل الإجراءات المتبعة، وتبني الرقمنة في الخدمات المصرفية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية بالشكل الأمثل بما يلبي طموحات العميل وتطلعاته.

وبالفعل، فقد حقق «بيتك» قفزات نوعية في خدمة العميل بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات الحديثة، وطواقم بشرية متمرسة وعالية الكفاءة وطموحة تواصل الابتكار والتجديد لتعزيز الحصة السوقية والمحافظة على الصدارة في بيئة تنافسية مليئة بالتحديات.



كما أن إطلاق اسم «قدها» على البرنامج يدل على التحدي والتفوق وفيه استنهاض القدرات لتقديم الخدمة الأفضل، كما يؤكد على ثقة الإدارة بقدرات الموظفين على خوض هذا التحدي.



حضر الحفل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك» خالد الشملان، رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة هيثم عبدالعزيز التركيت، رئيس العمليات للمجموعة عبدالله محمد أبوالهوس، ونائب المدير العام للمنتجات للمجموعة بالتكليف نهال المسلم، ونائب مدير عام الخزانة محمد الدويلة.



علاوة على نائب المدير العام - المخاطر وائل الهويدي، والمديرة التنفيذية للفروع المصرفية أمينة الهاملي، ونائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة مشعل فهد الشايع، والمدير التنفيذي لإدارة المواهب محمد المسلم، ومدير اول مركز الاتصال أحمد الزمامي.