انطلاقا من دوره الرائد في رعاية الشباب والمواهب الوطنيـــة، واستكمـــالا لمسيرة مبادراته المبتكرة للمسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن رعايته لمشروع اتحاد الصناعات الكويتية «فرسان الصناعة»، الذي يدعمه البنك بهدف مشترك وهو تزويد أبناء الكويت من طلبة الثانوية بالمعلومات والتجارب اللازمة لاكتشاف سوق العمل ولاختيار المسار الأكاديمي والمهني الأنسب لهم.



وفي هذه المناسبة، أكد مدير أول الاتصال الخارجي من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان أن رعاية البنك لهذا المشروع تأتي في إطار برنامج البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، ونظرا لأهمية الأثر الذي يساهم به المشروع في غرس بذرة الوعي بالصناعة لدى مجموعة من الشباب الكويتي لكي يكونوا قادرين على النهوض بواحد من أهم القطاعات التنموية للدولة.



وأوضح السرحان أن المشروع يتماشى مع أهداف البنك التنموية، فيما يتعلق بمبادراته نحو تعزيز التنمية البشرية ودعم الشباب في المجتمع، مبينا أن المشروع يركز بشكل كبير على صقل المهارات الشخصية الأساسية لدى الطلبة المتوقع تخرجهم، باستغلال موسم الإجازات في برنامج تدريبي مكثف، يتيح لهم فهم الواقع العملي والمهني، ليصبحوا قادرين على صناعة قراراتهم في سن مبكر ومستعدين لمواجهة متطلبات سوق العمل.



وفي ختام تصريحه، أكد السرحان التزام KIB المتواصل بتركيز جزء كبير من جهوده المجتمعية على تمكين شريحة الشباب الكويتي والمواهب المحلية الطموحة، بما يساهم في دعم مختلف القطاعات في البلاد ومجالات العمل فيها، مؤكدا حرص KIB على دعم قطاعات العمل المنتجة بشكل خاص، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية العاملة، مما يساهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال ازدهار الصناعة الكويتية.