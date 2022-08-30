وقّعت شركة الصالحية العقارية ممثلة برئيس مجلس الإدارة غازي النفيسي مع بلدية الكويت ويمثلها المدير العام م.أحمد المنفوحي، اتفاقية تقوم بموجبه شركة الصالحية العقارية بالتبرع بالقيام بأعمال التصميم والإشراف لمبادرتها بتطوير شارع عثمان بن عفان المجاور لمشروع العاصمة والرابط بين حديقة الشهيد وشارع الشهداء.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك ضمن مشروع تجميل مدينة الكويت، عبر تطوير الشارع لإضافة مساحات خضراء وزراعات واستحداث ممرات للمشاة ولهواة ركوب العجلات الهوائية دون إغفال عن تنسيق الموقع من أعمال فنية وجمالية وأعمدة إنارة ومظلات لاستغلالها في جميع فصول السنة.



وتعتبر شركة الصالحية العقارية أكبر مطور ومستثمر عقاري داخل مدينة الكويت (العاصمة)، حيث تتركز جل استثماراتها بها لتعكس ايمان الشركة الكامل ورؤيتها الواضحة والإيجابية نحو المنطقة ويتجلى ذلك من خلال استراتيجيتها بأعمال التطوير لعقاراتها داخل المدينة وتنفيذ المشاريع في جميع أجزائها.



ففي منطقة القبلة والصالحية تتركز مشاريع الشركة في مجمع الصالحية التجاري وهو باكورة أعمالها عند تأسيسها وجار القيام بأعمال التجديد له ولفندق جي دبليو ماريوت ليتواكب مع المتطلبات الفندقية الجديدة كذلك برج السحاب ومبنى مواقف سيارات الصالحية متعدد الأدوار.



وفي منطقة الشرق مركز الراية التجاري (مجمع تجاري + مبنى مواقف متعدد الأدوار + قاعة الراية + برج الراية) وفي منطقة المرقاب مول العاصمة (مجمع تجاري + فندق + مبنيي مواقف السيارات متعددة الأدوار) وتم افتتاحه عام 2021 - أما برج العاصمة فجار الانتهاء من تنفيذه.



ونظرا لما تملكه الشركة من رؤية ونظرة مستقبلية متفائلة وواعده للدور القادم والمهم لمدينة الكويت والتي تجلت بوضوح في الخطة العمرانية الموضوعة من قبل الدولة لتطويرها ضمن رؤية 2035، فلقد تلاقت إرادة الشركة مع الدولة ممثلة ببلدية الكويت في المبادرة مع مجموعة من الملاك والشركات العقارية في إعداد دراسة تطوير وتحسين حركة المرور في منطقة شرق التجارية والتي تم الانتهاء منها وتقديمها للبلدية للمضي قدما بتنفيذها.



ولقد كان لأحد مخرجات الدراسة التركيز والتنويه على تطوير شارع عثمان بن عفان بصورة تتلاءم مع النهضة العمرانية والتطورات الحادثة على جانبيه لجعله نموذجا لجميع شوارع المدينة.