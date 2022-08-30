من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي جو بايدن ما قيمته 10 آلاف دولار من ديون الطلاب لملايين الأميركيين وما يصل إلى 20 ألف دولار للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين حصلوا على منحة بيل في الماضي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وسيتم منح القروض لأولئك الذين يكسبون أقل من 125 الف دولار في السنة للأفراد، أو الذين تكسب عائلاتهم أقل من 250 ألف دولار في السنة، ومن المتوقع أيضا أن تمدد إدارة بايدن وقف المدفوعات الشهرية والفوائد مرة أخرى، حتى نهاية هذا العام.

ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغ مستوى ديون الطلاب المستحقة في الولايات المتحدة 1.75 تريليون دولار بنهاية عام 2021، وقد تضاعف عبء ديون الطلاب أكثر من 3 أضعاف خلال الخمسة عشر عاما الماضية.