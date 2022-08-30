أعلنت شركة أودي الكويت، والممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن عروض جديدة على سيارات أودي من ضمن العودة إلى المدارس.



ويتميز العرض بأسعار خاصة ومميزات فريدة على سيارات أودي وبالأخص «Q3» و«Q3 Sportback»، حيث تبدأ أسعار «أودي Q3» من 16.666 دينارا، وبنسبة 0% أرباح، وتتوافر السيارات بكفالة لمدة 5 سنوات، خدمة 5 سنوات وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. وتتشكل عائلة سيارات أودي من «A3 Sedan» الجديدة كليا إلى «Q8» المتعددة الاستعمالات.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.