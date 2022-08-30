مع انتهاء شهر أغسطس الجاري، يتبقى شهر واحد فقط على انتهاء فرصة المشاركة في سحب الدانة السنوي الكبير من بنك الخليج، حيث إن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل هي يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبــر، لربــح جائــزة الـ 1.5 مليون دينار، وسيجري السحب السنوي الكبير بتاريخ 19 يناير 2023، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ.



وإلى جانب سحب المليون ونصف المليون دينار، يقدم حساب الدانة من بنك الخليج العديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث يقدم الحساب سحوبات شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنوي جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار.



وكل ما يتعين على العميل للمشاركة في هذه السحوبات أن يفتح حساب الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار.



وكان بنك الخليج قد أعلن مؤخرا عن المليونيرة الأولى التي فازت بسحب الدانة نصف السنوي، ويتطلع للإعلان عن المليونير الثاني الذي سيحصل على جائزة المليون ونصف المليون دينار! ويعد حساب الدانة أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم.

ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه.