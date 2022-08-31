عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جميع المتعاقدين مع وزارة التربية بوظيفة مساعد منفذ خدمة -غير كويتي- بضرورة تحديث بياناتهم، مشددا على من يتخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه.



جاء ذلك في نشرة أصدرها الوكيل اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها: نظرا لقيام قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بعمل تحديث دوري لبيانات المتعاقدين بالوزارة شاغلي وظيفة مساعد منفذ خدمة - غير كويتي، تهيب الوزارة بجميع المتعاقدين معها بذات الوظيفة من الجنسين بضرورة تحديث بياناتهم وفق الآلية التالية:



1- المتواجدون على رأس عملهم عليهم مراجعة مبنى وزارة التربية شخصيا اعتبارا من تاريخه إلى يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر خلال الفترة المسائية من 03:30 إلى 30:6 مساء واصطحاب صورة من البطاقة المدنية.



2- المتواجدون خارج الكويت بإجازة دورية عليهم مسح الباركود الموضح أدناه واستكمال تحديث البيانات، وتسجيل تاريخ بداية الإجازة وتاريخ انتهائها، ومراجعة وزارة التربية فور العودة من الإجازة لتأكيد تحديث البيانات.



وأكدت الوزارة أنه من يتخلف عن تحديث بياناته في المواعيد المحددة، فسيتم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه وفق النظم واللوائح المنظمة لذلك.