عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تسمية مدارس جديدة بمختلف المناطق التعليمية والتي سيتم افتتاحها لاحقا حسب الحاجة.



حيث تمت تسمية الروضة الكائنة بمنطقة غرب عبدالله مبارك بروضة المجد واخرى بمنطقة جابر الأحمد قطعة 5 بروضة الرياحين وروضة الشموخ بقطعة 7 وابتدائية خليفة الوقيان للبنين ومدرسة هند بنت أسيد الابتدائية للبنات بمنطقة جابر الأحمد. كما تمت تسمية وافتتاح ابتدائية محسن الصالحي للبنين وروضة الأذكياء ومدرسة أحمد القطان المتوسطة للبنين وموضي الفارس المتوسطة للبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك، اضافة الى تسمية وافتتاح روضتي الافق والمستقبل وثانويتي شكرية السعيدي وفوزية العبدالغفور بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



من جانب آخر، اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة من بعض المدارس الخاصة التي تجبرهم على شراء ملابس لأبنائهم من مخزنها فقط.



وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» انهم فوجئوا عند ذهابهم للمدرسة لتسلم الكتب الدراسية بضرورة دفع 50 دينارا مقابل الملابس، مشيرين الى انهم رفضوا ذلك خاصة ان نوعية الملابس سيئة ولا تناسب أبناءنا وقيمتها لا تساوى خمسة دنانير في السوق.



وأضافوا أنهم بينوا للمدرسة انهم على استعداد للشراء من خارج المدرسة نفس الزي والشروط واللوائح المعمول بها في المدرسة، مشيرين الى ان الادارة المدرسية رفضت وأبلغتهم ان من لم يقدم ايصالا بتسلم الملابس من المدرسة فلن يدخل المدرسة.



وطالبوا وزير ووكيل التربية بضرورة التدخل في هذا الأمر وإعطاء ولي الأمر حرية شراء الملابس سواء من داخل المدرسة او خارجها مع الالتزام بلون الزي.