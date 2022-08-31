عبدالعزيز الفضلي



شارك وفد من الكويت ممثلا بجمعية الكشافة الكويتية في ملتقى التخطيط الإستراتيجي للجمعيات الكشفية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أقيم بسلطنة عمان على مدى أسبوع.

وقال أمين جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد ان الملتقى يهدف الى إعداد خطة إستراتيجية للجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون، مشيرا الى أن الوفد الكويتي من خلال مشاركته استعرض الخطة الاستراتيجية للكشافة الكويتية واهم الانجازات التي حققتها.

وأضاف العيد أن الملتقى يأتي بناء على قرارات رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية والتي عقدت اجتماعها في الكويت حول أهمية إعداد خطة إستراتيجية للجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك باستضافتها في سلطنة عمان، بمشاركة الأمناء العامون ومسؤولي التخطيط الاستراتيجي بالجمعيات الكشفية الخليجية، مشيرا الى انه تم في المرحلة الاولى تشكيل فريق عمل علمي لإجراء «دراسة تحليلية» لواقع التخطيط الاستراتيجي في الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون باستخدام بطاقة تحليل الوثائق.

وذكر أن المرحلة الثانية تشمل عقد ورشة عمل لإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية للجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون وبعد الانتهاء من الورشة تم عرض مسودة الخطة الإستراتيجية، وسيتم اعتمادها في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية نهاية 2022.