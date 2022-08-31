توصل لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، بحسب ما أعلن مدربه في باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، وسيغيب عن مباراة نادي العاصمة اليوم أمام تولوز ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري. وقال غالتييه أمس «لن يتواجد باريديس مع المجموعة.

تبادلت الحديث معه بعد التمرين. نعلم انه توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الذي سنواجهه بعد فترة قصيرة (في 6 سبتمبر في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا)».



ويأتي رحيل باريديس ضمن سياسة النادي المملوك قطريا لتجديد التشكيلة وبناء لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهامها هذا الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشار لكرة القدم والمدرب غالتييه.