يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني من البحرين بنتيجة 27-21 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة أم الحصم في مملكة البحرين في ملحق البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد على البطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (كرواتيا 2023)، وبذلك يحتل الأزرق المركز السادس، فيما احتل البحرين المستضيف المركز الخامس وتأهل إلى النهائيات العالمية.



وأنهى البحرين الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-10 وحافظ على فارق الأهداف الأربعة في الشوط الثاني ولم يوفق لاعبو منتخبنا حسين المطوع، يوسف مدوه، عبدالعزيز نجم وحارس المرمى فرج عبدالله في إيقاف خطورة المنافس البحريني الذي تميز بالتصويب من التسعة أمتار، بالإضافة إلى تألق حارس مرماه علي المدني.



ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا واحتفظ البحرين بفارق الأهداف الأربعة حتى الدقائق الخمسة الأخيرة والتي شهدت صحوة زرقاء من إبراهيم الرشيدي الذي صوب من خارج الأمتار التسعة لأكثر من مرة وحارس المرمى البديل هادي باقر، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفينة الأزرق ليفوز البحرين ويحسم البطاقة الأخيرة.