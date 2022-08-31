يطمح أرسنال للعزف منفردا في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستقبل أستون فيلا اليوم ضمن مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.



ويتصدر «المدفعجية» الترتيب بعد أن كان الوحيد يحصد العلامة الكاملة هذا الموسم، وهذه المرة الاولى يحقق فيها الفريق اللندني الفوز في مبارياته الاربع الاولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 بإشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.



ويستقبل أرسنال ضيفه أستون فيلا على ملعب الإمارات متطلعا لتعميق جراح فريق المدرب ستيفن جيرارد الذي عانى من ثلاث هزائم، اثنتان منها في آخر مرحلتين، مقابل فوز واحد هذا الموسم.



ورغم تألق المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس الذي وصل هذا الصيف من مان سيتي، برز صانع الالعاب النرويجي مارتن أوديغارد الذي بات هداف الفريق برصيد ثلاثة أهداف في الدوري.



ويسعى مان سيتي للبقاء قريبا من الصدارة، وذلك عندما يستضيف نوتنغهام فوريست، حيث يحتل فريق المدرب جوسيب غوارديولا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يمتلك الضيوف 4 نقاط في المركز الـ14.



ويأمل ليفربول أن يطلق الفوز الكبير، الذي حققه على بورنموث 9-0 في المرحلة الماضية، شرارته في الدوري بعد بداية سيئة تعادل فيها في أول مباراتين قبل أن يسقط ضد الغريم مان يونايتد في المرحلة الثالثة.



ويدرك «الريدز» أن المهمة لن تكون سهلة أمام ضيفه نيوكاسل الذي فرض التعادل 3-3 على مان سيتي في المرحلة ما قبل الماضية قبل أن يخرج بتعادل قاتل أيضا ضد ولفرهامبتون الاحد بهدف مذهل للفرنسي ألان سان ماكسيمان.



كما يلعب توتنهام الثالث مع مضيفه وست هام متطلعا للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، ويلتقي كذلك بورنموث مع ولفرهامبتون.



إصابة النني «تخربط» خطط «المدفعجية»



ذكرت شبكة «ذا أثلتيك» الإنجليزية أن نادي أرسنال تعرض لضربة قوية بعد تعرض الدولي المصري محمد النني لإصابة خطيرة في المباراة الأخيرة أمام فولام، ما قد يؤثر على خطط «المدفعجية» المستقبلية.



وأوضحت الشبكة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن الدولي المصري البالغ من العمر 30 عاما قد أكمل المباراة ولم تظهر المشكلة إلا في وقت لاحق وتم تقييم إصابته بأنها خطيرة، وتشير الفحوص الأولية إلى أنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.



ومع غياب توماس بارتي أيضا، وإن كان ذلك بسبب ما يقال إنه مشكلة عضلية بسيطة نسبيا، يجد أرسنال نفسه الآن في موقف محرج بالنسبة لمنطقة وسط الملعب.



وقد يكون لخسارة النني تداعيات على خطط انتقال أرسنال فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن النادي كان يركز على التعاقد مع مهاجم جديد.



بورنموث يقيل باركر



أقال نادي بورنموث العائد الى الدرجة الممتازة الإنجليزية في كرة القدم هذا الموسم، مدربه سكوت باركر أمس، بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها فريقه أمام ليفربول بتسعة أهداف نظيفة السبت.

وسيشرف على تدريب الفريق بشكل مؤقت غاري أونيل، علما بأن الفريق خسر 3 مباريات من أصل أربع خاضها في الموسم الجديد ويحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

وقال مالك النادي ماكسيم ديمين «أود ان اعبر عن امتناني الى سكوت وجهازه الفني على الجهود التي بذلوها خلال فترة تواجدهم معنا».

«الماكبايس» لإشراك إيساك



قال مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، إنه يأمل أن يتمكن ألكسندر إيساك المنضم في صفقة قياسية للنادي من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم في ظل وجود تأخير في حصوله على البطاقة الدولية.



وقال هاو للصحافيين أمس ردا على سؤال حول لحاق إيساك بمباراة ليفربول «لا أزال لا أعرف. أتمنى بشدة أن يستطيع. سيكون من الرائع أن أشاهده يلعب».



وأكد هاو أن الشكوك تحوم حول مشاركة آلان سانت-ماكسيمين وبرونو غيمارايش أمام ليفربول بسبب إصابتين خفيفتين، بينما سيغيب المدافع إميل كرافت لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



أخيراً.. أنتوني «مانشستراوي»



انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي إلى مان يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان أمس.

وأنتوني (22 عاما) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

كما وصل البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني، الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد وكريستيان إريكسن من برنتفورد.