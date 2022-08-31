اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد الفوز بهدف دون رد على مضيفه فالنسيا في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الاسباني لكرة القدم «الليغا»، أن منافسه سيطر على مجريات المباراة بشكل أفضل، لكن فريقه حظي بفرص أكثر للتسجيل.



وقال سيميوني بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (ميستايا): «لقد لعبنا ضد منافس كانت لديه كثافة كبيرة في اللعب.. كان رهانا جيدا، وسيطر على المباراة حتى جاءت التغييرات.. وعندها تمكنا من الاستحواذ على الكرة، والشعور براحة أكبر في الملعب».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بأداء الفريق المنافس الملقب بـ «الخفافيش»، ومدربهم الإيطالي جينارو غاتوزو، الذي قال عنه: «أعرفه منذ وقت اللعب ضد بعضنا البعض، عندما كنا أصغر سنا وينقل لفريقه الأمل والحماس.. فالنسيا ينافس بشكل جيد».



وتابع: «بالتأكيد وصول إدينسون كافاني سيمنحهم القوة، وأنا أحب طريقة لعب فالنسيا»، في إشارة إلى ضم المهاجم الأوروغوياني خلال الساعات الأخيرة.



وأعرب مدرب أتلتيكو عن قلقه بشأن التحركات المرتقبة داخل فريقه، خلال آخر يومين من الميركاتو الصيفي.



من جهته، أكد غاتوزو أن فريقه استحوذ على الكرة بشكل جيد خلال المباراة، لكنه كان يفتقر إلى تسجيل الأهداف.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال غاتوزو «كانت لدينا أربع أو خمس فرص للتسديد ولم نسجل، علينا تغيير هذا، لتحقيق الفوز بالمباريات عليك تسجيل الأهداف».

وتابع: «عندما تستحوذ كثيرا على الكرة، عليك تسجيل هدف، في هذه اللحظة نحن نفتقر إلى تسجيل الأهداف، لكن من الصعب الحديث عن المباراة، لقد استحقينا المزيد». وجاء هدف الفوز لـ «الأتلتي» عن طريق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (66).



وفي مباراة اخرى سبقتها، اكتسح أتلتيك بلباو مضيفه قادش 4-0.



ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما يتذيل قادش ترتيب المسابقة بلا أي رصيد من النقاط بعد خسارته للمباراة الثالثة على التوالي.