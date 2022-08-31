وسط أجواء احتفالية تليق بمسيرتها المظفرة، بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس الدور الثاني من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و6-3، في حين ودع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا مبكرا بسقوطه المفاجئ أمام لاعب كولومبي مغمور.

وتواجه الأميركية الفائزة بـ 23 لقبا والساعية الى معادلة الرقم القياسي في الألقاب الكبيرة المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت، امتحانا صعبا في الدور التالي حيث تلاقي الاستونية انيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميا.

حظيت سيرينا (40 عاما) التي ستكون مشاركتها في فلاشينغ ميدوز الاخيرة على الارجح في مسيرتها المظفرة، بدعم جماهيري منقطع النظير، كما تابع مباراتها حشد من نجوم الرياضة والسينما تقدمهم الملاكم مايك تايسون وأسطورة التنس مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا والمخرج الأميركي الشهير سبايك لي.

وقالت سيرينا «أبذل دائما قصارى جهدي. وهنا أشعر بالراحة، الجمهور كان رائعا وساعدني كثيرا».

ولدى سؤالها عن تصريحاتها التي أطلقتها مطلع أغسطس الحالي عن اعتزالها اللعب نهائيا ومشاريعها المستقبلية، أجابت سيرينا في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة «بقيت غامضة في ما يتعلق بهذا الموضوع أليس كذلك؟ أريد أن أبقى كذلك لأنه لا يمكن أن نتنبأ بأي شيء».

وبلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا الدور الثاني بفوزها على الأميركية ماديسون برنغل 7-5 و6-2 على الرغم من خسارتها إرسالها اربع مرات خلال المباراة.

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة عالميا من الدور الأول بخسارتها أمام الأوكرانية داريا سنيغور (المصنفة 124) بنتيجة 2-6 و6-0 و4-6. ولدى الرجال، أطاح الكولومبي المغمور والمتأهل من التصفيات دانيال ايلاهي غالان اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا، بالحاق هزيمة نكراء به 6-0 و6-1 و3-6 و7-5 في الدور الأول.

وتأهل الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف أول عالميا بسهولة إلى الدور الثاني بفوزه على الأميركي ستيفان كوزلوف (111) 6-2 و6-4 و6-0.



في المقابل، تغلب الاسكتلندي أندي موراي على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و6-3 و6-3.