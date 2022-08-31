يسعى يوفنتوس للعودة الى سكة الانتصارات عندما يستضيف سبيتسيا الليلة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويريد «اليوفي»، المتوج تسع مرات بين 2012 و2020، قبل ان يجذب فريقا ميلانو لقب «السكوديتو» في آخر موسمين، عن وقف سلسلة من تعادلين أنزلته إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.



أما لاتسيو الثالث فيحل على سمبدوريا صاحب نقطة يتيمة، ويستقبل نابولي المتصدر ليتشي الخامس عشر، فيما يلتقي إمبولي مع فيرونا، وأودينيزي مع فيورنتينا.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب لتعويض دعسته الناقصة بعد اهداره نقاطه الأولى هذا الموسم أمام موناكو في المرحلة الماضية، وذلك عندما يحل اليوم ضيفا على تولوز ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، في حين يأمل مرسيليا ولانس البقاء ضمن الركب والاستفادة من البداية الرائعة عندما يواجهان كليرمون فوت ولوريان على التوالي.

وفي بقية اللقاءات، يلعب مونبلييه مع أجاكسيو، وموناكو مع تروا، وليون مع أوكسير، ورين مع بريست، وليل مع نيس.



كأس ألمانيا



قرر نادي بايرن ميونيخ دعم منافسه في كأس ألمانيا، نادي فيكتوريا كولن، في أزمته المالية.



ويحل «العملاق البافاري» ضيفا على الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة اليوم في دور الـ 64 (الدور الأول) من بطولة الكأس.



وقال رئيس بايرن هربرت هاينر للصحافيين إن ناديه سيمنح 50% من عائدات التذاكر الخاصة به إلى النادي المنافس.

ويتوقع فيكتوريا كولن حضور 50 ألف متفرج على ملعبه، بينهم الكثير من مشجعي بايرن.

وأوضح هاينر «فيكتوريا كولن هو أحد الأسماء الكبيرة في كرة القدم الألمانية منذ أكثر من 110 أعوام، لكن العديد من الأندية تعاني من عواقب وباء فيروس كورونا».