أكد سفيرنا لدى الاتحاد السويسري يعقوب السند عمق العلاقات الكويتية- السويسرية الراسخة والمتطورة في كافة المجالات.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» عقب تسليم السفير السند أوراق اعتماده الى رئيس مجلس الحكم الاتحادي وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى الاتحاد السويسري، وذلك بمقر وزارة الخارجية السويسرية بالعاصمة (برن).



وأكد السفير السند لـ «كونا» ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق رخاء الشعبين عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات.



وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الخاصة بين الكويت وسويسرا وحرصه على تطويرها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة ويحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.



ونقل السفير السند تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري بموفور الصحة والسرور والى الشعب السويسري بمزيد من التقدم والازدهار. وأوضح أن الرئيس السويسري حمله تحياته الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتمنياته للكويت حكومة وشعبا بمزيد من التطور والنماء والأمن والاستقرار.



وقال إن الرئيس السويسري أكد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتطوير العلاقات الثنائية الكويتية- السويسرية وتعزيزها في مختلف المجالات.