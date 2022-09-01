يعقوب العوضي



غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت إلى البوسنة للدخول في معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية المقررة في تونس 17 سبتمبر المقبل، وترأس الوفد سامح الهاجري والمدير الفني هيثم الرشيدي، ومساعده عصام اللحياني ومدرب الحراس علي الخضر و24 لاعبا واخصائي العلاج ياسين بوكر.



وسيلعب العميد 3 وديات على أن يغادر إلى تونس في 14 سبتمبر، ومن المقرر أن يلعب مباراة ودية واحدة قبل بداية البطولة، ويسعى «الأبيض» إلى اعتلاء منصات التتويج على المستوى العربي بعد أن تسيد القارة الصفراء عقب فوزه بلقب الأندية الأبطال الأخيرة وتأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية.



السالمية يستعير الحارس زموش



من جهة أخرى، تعاقدت إدارة السالمية مع حارس المرمى الجزائري يحيى زموش بنظام الإعارة للاستفادة من خدماته في البطولة العربية، كما يبحث «السماوي» عن محترف آخر لتدعيم صفوفه.

وفي سياق متصل، تفاوض إدارة نادي القادسية عدة من المحترفين، اذ تقترب من ضم المحترف الجزائري مختار كوري البالغ من الطول 205 سم والذي مثل عدة أندية منها النادي الأفريقي التونسي والنصر الكويتي.



إلى ذلك، خسر منتخبنا الوطني من البحرين بنتيجة 21-27 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ملحق البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين على البطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (كرواتيا 2023) وبذلك احتل «الأزرق» المركز السادس، فيما احتل البحرين المستضيف للبطولة المركز الخامس وتأهل إلى النهائيات العالمية.



وأنهى البحرين الشوط الأول لصالحه 14-10 وحافظ على فارق الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، ولم يوفق لاعبونا حسين المطوع ويوسف مدوه وعبدالعزيز نجم وحارس المرمى فرج عبدالله في إيقاف خطورة المنافس الذي تميز بالتصويب البعيد وتألق حارس مرماه علي المدني.