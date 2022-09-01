يحيى حميدان



أبرمت ادارة نادي الكويت آخر صفقاتها بعد التوقيع مع المدافع التونسي بلال العيفة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية لدى اتحاد الكرة أمس، ليكون بديلا لمهاجم مدغشقر كارلوس أندريا الذي تم الاستغناء عنه لعدم ظهوره بمستوى جيد خلال فترة الاعداد للموسم الحالي.



ويعتبر العيفة (32 سنة) من المدافعين المعروفين على مستوى الكرة التونسية، حيث سبق له تمثيل النادي الأفريقي من 2007 حتى يناير الماضي لانتقاله الى أبها السعودي، الذي استغنى عن خدماته أمس نزولا لرغبة الجهاز الفني للفريق.



وخاض العيفة 38 مباراة دولية مع منتخب تونس.