مبارك الخالدي - هادي العنزي



أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن مواجهة فريقه مع العربي في افتتاح الجولة الثانية لدوري زين جادت بالكثير عبر شوطين مثيرين، قدم خلالهما الفريقان أداء جيدا ومباراة حماسية متكافئة بحضور جماهيري متميز.



وقال: «أن تقدم أداء عاليا في بداية الموسم الكروي، وتعود بعد تخلف بهدفين للاشيء أمام أحد أفضل الفرق في الدوري، فإن هذا الأمر يحسب لمصلحة لاعبي السماوي ويمثل ثقة وروحا عالية لديهم وكفاءة فنية أيضا، كما أن الفريق استحوذ على فترات كبيرة في المباراة، واقترب من التسجيل أكثر من مرة، ولكن تبقى كرة القدم رهنا باستغلال الفرص، وقلة الأخطاء»، لافتا إلى أن هدفي «الأخضر» كانا بسبب أخطاء فردية، فيما صحح اللاعبون من أنفسهم في الشوط الثاني وقدموا جهدا مضاعفا ليدركوا التعادل.



من جانبه، ذكر مدير الفريق بدر الخالدي أن الخروج بنقطة التعادل مع العربي على ملعبه وبين جماهيره أمر جيدا للغاية، مضيفا: «تمنيا الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة، لكنها مباراة أحداثها مختلفة، وفي المجمل شهدنا مواجهة رائعة بين فريقين كبيرين، يضمان العديد من اللاعبين المتميزين، وقد عاد السماوي في الشوط الثاني، بعد توجيهات الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم بين الشوطين، ونأمل بالأفضل في المباريات المقبلة أداء ونتيجة».



من جهة اخرى، القى مدرب العربي المقدوني بوغسلاف ترينشوفسكي باللوم على العامل النفسي لدى الفريق والذي تسبب في الخروج بنقطة التعادل أمام السالمية.



وقال: «قدمنا مستوى عاليا في الشوط الأول وسيطرنا على مجريات الشوط وتقدمنا بهدفين وكان في الإمكان قتل المباراة بهدف ثالث ورابع وإنهاء المباراة مبكرا ولكن ذلك لم يحصل»، مضيفا: «في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق بسبب العامل النفسي ما جعلنا تحت الضغط وهو الأمر الذي يحتاج معالجة في الأيام القادمة وفي كل الأحوال هذه هي أقدار الكرة وعلينا تقبل نتيجة المباراة والقبول بنقطة التعادل، كما أوجه الشكر لكافة اللاعبين ولأعضاء الفريق على المجهود المبذول طوال المباراة».