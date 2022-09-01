مبارك الخالدي



فاز منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة على منتخب البوسنة بهدف نظيف، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول في مقر اقامة المنتخب بمعسكره في البوسنة، اذ أحرز هدف الفوز اللاعب الواعد عمر المطر.



ويستعد المنتخب لخوض تصفيات المجموعة الثامنة لكأس آسيا المقرر إقامتها في العراق، وتحديدا في مدينة البصرة خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات العراق والهند، وذلك بعد الإعلان الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مواعيد مباريات المجموعة، حيث سيواجه «الأزرق» نظيره العراقي في 14 المقبل، على أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب الهند في 16 منه.

جدير بالذكر أن منتخب أستراليا أعلن انسحابه عن المشاركة لأسباب أمنية.