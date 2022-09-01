ناصر العنزي



قلب السالمية مواجهته مع العربي رأسا على عقب وحول خسارته بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل مثير 2-2 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول في انطلاقة الجولة الثانية من دوري «زين» الممتاز بعدما كان لاعبو العربي وجماهيره في طريقهم للاحتفال بالفوز.. وبتلك النتيجة تصدر السالمية الجولة برصيد «4» نقاط فيما رفع العربي رصيده الى نقطتين.



وهيمن العربي على مجريات الشوط الأول وسجل هدفين مبكرين عن طريق علي خلف «7» والليبي محمد صولة «14» أحبطا «السماوي» كثيرا وذلك بفضل تحركات لاعبيه المدروسة وحسن استغلال الفرص المتاحة للتسجيل ولو أحسن مهاجمه كينجستي إيدو بفرصتين ثمينتين أطاح بهما وهو قريب من المرمى لكان الوضع تغير تماما.



ولعب «الأخضر» بنهج هجومي بتقدم علي خلف وكينجستي وعلى الأطراف محمد صولة والسنوسي الهادي فتألق الأول وفتح خطا (سريعا) في الجهة اليمنى وسجل وصنع فرصا، كما أحسن رباعي خط الدفاع جمعة عبود وطارق بوعيطة وحسن حمدان وعيسى وليد في التعامل مع كرات الخصم وردها، ولم يكن حال دفاع السالمية يسر مدربه محمد ابراهيم في الشوط الأول بعدما وجده ممرا سهلا للخصم فتلقت شباكه هدفين، وفي المقابل تهيأت للفريق فرصة تقليص الفارق بعدما رد القائم كرة قوية من كارلوس اندريس «33»، ويؤخذ على لاعبي السالمية اعتمادهم على الأداء الفردي لتهديد مرمى الخصم وتحديدا جمعة سعيد ومبارك الفنيني.



وفي مطلع الشوط الثاني تمكن البرازيلي اليكس ليما من تقليص النتيجة بعدما تابع كرته الرأسية من القائم وأعادها بيسراه داخل المرمى «47» ومنح هذا الهدف المبكر جرعة معنوية لتعديل النتيجة وبالفعل شن هجمات سريعة أقلقت الدفاع العرباوي، وتبادل الفريقان الهجمات مع إجراء تغييرات من المدربين لتعزيز صفوفهما واشتدت المباراة في الربع الأخير وتخللتها خشونة من الطرفين، وفي الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة «100» خطف كارلوس اندزيس هدف التعادل وسط فرحة «سلماوية» وحسرة «عرباوية».



وقد أدار المباراة الحكم أحمد العلي وأوقف تدخلات اللاعبين العنيفة بالبطاقة الصفراء ومنح «10» دقائق وقتا إضافيا كما ألغى هدفا للعربي بعد رجوعه لتقنية الفيديو «94».



مباراتا اليوم



إلى ذلك، تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية، حيث يلتقي الساحل بلا نقاط مع النصر برصيد نقطة واحدة على ملعب نادي الشباب، إذ يسعى الساحل بكل قوته لخطف أول ثلاث نقاط في الدوري بعد خسارته السابقة من القادسية 2-3 بالجولة الأولي حيث قدم لاعبو المدرب محمد دهيليس أداء مرضيا وتمكنوا من إدراك التعادل في الشوط الثاني بعد تأخرهم بهدفين حتى جاء هدف الفوز «القدساوي» في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، أما النصر فقد خرج بنقطة ثمينة من العربي وفرط في الفوز بعد إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، وقد أحسن المدرب د.محمد المشعان صنعا مع لاعبيه وقدم الفريق أداء جيدا أمام خصم عنيد.



هذا، ومن المقرر ان يستعين المشعان اليوم بخدمات البرازيليين لاعب الوسط جونيور تاكو الذي لم يشارك في مواجهة العربي السابقة بسبب الإصابة والمهاجم فرانسيسكو توريس الذي سيبقى في صفوف الفريق بعد أن كان قريبا من الرحيل.

وفي المباراة الثانية يحل الكويت (حامل اللقب) على التضامن وكلاهما بلا نقاط، ضيفا في ملعبه في الفروانية لتعويض خسارته المفاجئة من الجهراء في جولة الافتتاح، وتتطلع جماهير «الأبيض» لتعويض خسارة الجولة الأولي بعدما لعب بعشرة لاعبين لفترة بعد طرد سامي الصانع وفرصته اليوم لتعديل مساره والعودة مرة أخرى كعادته للمنافسة على المقدمة ويجب على المدرب رادان اختيار التشكيلة المناسبة لوفرة اللاعبين، أما التضامن فقد خسر مباراته الأولى أمام السالمية بهدف نظيف ويسعى لإحراج ضيفه على ملعبه.