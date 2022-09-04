عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



قال مدرب القادسية ناصر الشطي بعد الفوز على الفحيحيل إن النقاط الثلاث تعتبر مهمة لأن المباريات في الدوري جميعها صعبة، لذلك يجب أن يكون تركيزنا عاليا وهو ما حدث، معترفا بأن مستوى الفريق تراجع في الشوط الثاني لكنه حصل على الأهم وهو النقاط وحاليا حققنا انتصارين من مباراتين، وبلا شك سيكون القادم أفضل.



وأضاف: «حرارة الجو تعتبر على جميع الفرق لكن اللاعبين لم يتعودوا على اللعب في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر لذلك الفرق التي تكون خطتها بطريقة اللعب المفتوح تعاني في الشوط الثاني إذ يتراجع مستواها، ولكن الأهم أن التركيز كان حاضرا»، مشيرا إلى أن الفحيحيل في الدقائق الأخيرة سيطر على اللقاء لكن لم تكن له هجمات خطرة، مبديا ثقته أنه مع مرور الوقت سيقدم «الأصفر» شوطين بمستوى عال.



وأشار الشطي إلى أن التركيز على لاعبين بعينهم في بعض المباريات يأتي بسبب مجريات المباراة لذلك تشاهدهم أخطر من غيرهم.



من جانبه أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب أن فريقه قدم أداء متميزا أمام القادسية رغم خسارته، مضيفا: «كنا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، وتمكنا من الوصول إلى مرمى الخصم في عدة مناسبات على مدار شوطي المباراة، لكننا لم نوفق في ترجمة أفضليتنا بهدف يعادل الكفة أو أكثر، وعلى الطرف الآخر سجل القادسية هدفه الوحيد من كرة ثابتة تدربنا عليها جيدا خلال الأسابيع الماضية، ولكن هذه كرة القدم لا تسير وفق المخطط».



وأشار الخطيب إلى أن بداية الفحيحيل تعد الأصعب لكونه اصطدم بكاظمة والقادسية تواليا، وهما من الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري، وفي المواجهة الأخيرة امتاز دفاع وحارس «الأصفر» وتمكنوا من المحافظة على نظافة شباكهم.











