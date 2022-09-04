يعقوب العوضي



دعمت إدارة العربي صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالمحترف التونسي نظال العمري الذي مثل عدة أندية في أفريقيا منها الترجي التونسي والنجم الساحلي بالإضافة إلى أندية سعودية منها مضر والأهلي كما مثل نادي الجزيرة الإماراتي



ويبلغ العمري من الطول 1.88سم ويلعب في مركز الظهير الأيمن ويحتاج العربي إلى تدعيم صفوفه خاصة في هذا المركز والذي افتقده بشدة في الموسم الماضي.



ويسعى «الأخضر» إلى استعادة مكانته بين صفوف الكبار بعد موسم صعب خرج فيه بنتائج لم تتناسب مع طموحاته اذ حقق 12 نقطة في الدوري الممتاز واحتل المركز قبل الأخير.