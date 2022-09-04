يعقوب العوضي



أكد الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة خلف السهو أن الاتحاد العربي خاطب الاتحادات المشاركة في البطولة العربية للرجال المقررة اقامتها في أربيل العراقية في الفترة من 7 الى 17 نوفمبر المقبل لمناقشة تغيير مكان إقامتها بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها العراق في الوقت الحالي.

وقال السهو: «تمت مخاطبة الاتحادات العربية المشاركة في البطولة، لاستيضاح آرائها حول نقل مكان البطولة إلى بلد آخر، أو موافقتها على أن تقام بموعدها في أربيل».

وأكمل:«كما أن تاريخ البطولة قد يتغير هو الآخر، وأن هذه الأمور ستتضح خلال الأيام المقبلة، وحسب الوضع الأمني في العراق». وكان الاتحاد العربي للكرة الطائرة قد أرسل سابقا الدعوات للاتحادات الأهلية للمشاركة في البطولة.