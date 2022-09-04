مبارك الخالدي



عزز العربي صفوفه بضم اللاعب علي فريدون (من مواليد الكويت) قادما من الدوري القطري.



وسبق أن مثل اللاعب فريق السالمية لمرحلة الفئات العمرية قبل الانتقال إلى قطر، حيث مثل عدة أندية هناك وصولا إلى تمثيل المنتخب القطري في خليجي 2017.



وفي جانب آخر، كثف «الأخضر» من تحضيراته لمواجهة فريق السيب العماني المقررة غدا الاثنين في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب آسيا حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا في احد الفنادق، إذ من المقرر أن يجري تدريبه الرئيسي والأخير اليوم لوضع التكتيك الملائم لخوض المواجهة المرتقبة.



المؤتمر الصحافي للمباراة



هذا، ويعقد اليوم في تمام الساعة الـ 12 ظهرا بفندق ميلينيوم المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور المدربين ولاعب من كلا الفريقين إضافة إلى مراقبي المباراة من الاتحاد الآسيوي.



وفي ذات السياق، غادر البلاد امس الأول الجمعة طاقم التحكيم الكويتي المكون من الحكم الدولي أحمد العلي للساحة يعاونه الحكمان عباس غلوم وعبدالهادي العنزي إلى أوزبكستان لإدارة مباراة نصف نهائي شرق آسيا بين فريقي سوغ دانيا جايزك الأوزبكي واسترن من هونغ كونغ.