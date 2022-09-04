يحيى حميدان



التحق المدافع التونسي بلال عيفة بتدريبات فريق الكويت مباشرة عقب وصوله إلى البلاد أمس الأول بعد التعاقد معه رسميا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات المحلي.



ويستعد «الأبيض» في الوقت الحالي لمواجهة العربي في الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز في 10 الجاري بصفوف مكتملة باستثناء غياب المدافع سامي الصانع لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الأولى أمام الجهراء.



كما وصل المحترف المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» أمس إلى الكويت والتحق بتدريبات الفريق.



إلى ذلك، قرر مجلس الإدارة تجديد التعاقد مع الحارس الدولي حميد القلاف لمدة موسم. هذا، واعتبر مدرب الكويت الكرواتي رادان غاسانين أن الفوز على التضامن 2-0 بالجولة الثانية كان مستحقا بعدما افتتح الفريق التسجيل مبكرا وعززه بهدف ثان.

وأشار إلى أن الهدف المبكر جعل المباراة مفتوحة من الطرفين، حيث شهدنا مباراة هجومية من الطرفين.



وبين رادان أنه راض عن أداء المحترفين الأجانب.



من جهته، قال مدرب التضامن جمال القبندي إن الهدف المبكر للكويت صعب المباراة على فريقنا وحاولنا العودة دون جدوى، مشيرا إلى أن استقبال الهدف الثاني وطرد المدافع الغاني صامويل سارفو جعل الأمور مستحيلة بالنسبة لنا.