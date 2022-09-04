مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أشاد مدرب الجهراء ساندي بالأداء العالي للاعبيه أمام كاظمة في ختام الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل، مضيفا: «لعبنا مباراة كبيرة وبأداء كبير أمام فريق منافس وقوي واحد الكبار المتطلعين للفوز في البطولة».



وبين: «نجحنا في التسجيل وتغير النهج التكتيكي في الإغلاق والاعتماد على الكرات المرتدة، وهو أحد الحلول المميزة أمام الفرق الكبيرة، حيث كنا الأقرب لتحقيق الفوز حتى الدقائق الأخيرة» كما وجه الشكر للاعبين، متمنيا «أن يواصلوا هذا النسق والأداء في المباريات المقبلة».



إلى ذلك، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة عزيز الذايدي مكافأة بقيمة 2000 دولار للفريق، وهي المكافأة الثانية على التوالي تحفيزا للاعبين على أدائهم العالي في البطولة.



من جانبه، قال مدرب كاظمة زيلكو ماركوف إن النقطة أفضل من الخسارة، مشيرا إلى أن المواجهة كانت صعبة في ظل تألق حارس الجهراء بدر الصعنون، ورغم ذلك لم يقصر لاعبو البرتقالي وحاولوا طوال المباراة تعديل النتيجة، لافتا إلى أن الجهراء حاول قتل المباراة من خلال إضاعة الوقت.



وأشار ماركوف إلى أن المباراة المقبلة ستكون أمام فريق كبير وهو المتصدر القادسية، ولذلك نحن جاهزون لها ونسعى للظهور بصورة جيدة تليق باسم الفريقين، مبينا أن ظروف المواجهة مختلفة عن السابق، لاسيما أن المنافس قام بتغيير عدد من لاعبيه ويسعى الى بناء فريق قوي.