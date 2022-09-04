طارق عرابي



في إطار سعيه لمتابعة شؤون عقاراته المتنوعة، علمت «الأنباء» أن بيت الزكاة يبحث حاليا عن شركات متخصصة في مجال إدارة المحافظ العقارية.



وفي هذا الخصوص، طلب بيت الزكاة تأهيل شركات لتنفيذ تلك الأعمال والتي من بينها أن تكون متخصصة في مجال إدارة الاملاك العقارية، وأن تكون من الشركات التي تتمتع بهيكل تنظيمي وجهاز إداري وفني وقانوني، وأن تكون لديها الخبرة الكافية في إدارة المحافظ العقارية للجهات الحكومية الخيرية، إلى جانب خبرة سابقة في مجال التثمين والتقييم العقاري.



كذلك يشترط «بيت الزكاة» أن تكون الشركة المتقدمة قد مضى على تأسيسها 5 سنوات على الاقل، ولديها ميزانية معتمدة لثلاث سنوات سابقة، مع تقديم كتاب معتمد من أحد البنوك تبين من خلاله وضعها المالي.