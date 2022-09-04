ارتفاع صرف الدينار مقابل اليورو جعل تكاليف السفر إلى أوروبا.. أرخص



المحلل المالي



تفتح التغيرات في أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدينار مؤشرات إيجابية لتحسين الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، كون غالبيتها تتأتى من مبيعات النفط الخام ومشتقاته التي تقوّم بالدولار، إذ تشكل الايرادات النفطية نحو 90% من الإيرادات العامة للدولة.



ويدعم تحسين الإيرادات العامة ايضا ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، وتسجيلها مستويات قياسية، بتخطيها حاجز الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، انعكس ذلك على تعزيز إيرادات الميزانية، كما تحفز الإيرادات النفطية للكويت أيضا من رفع مستويات الإنتاج بعدما رفع تحالف «أوپيك بلس» من حجم الانتاج ليرتفع معه معدل الانتاج في الكويت إلى 2.811 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.



وفي الوقت ذاته قد تشكل التغيرات في أسعار الصرف تكلفة إضافية على الواردات السلعية إلى الكويت إذ ترتفع تكلفة استيرادها إثر تلك التغيرات، وصولا إلى ارتفاع تكلفة انفاق المواطنين في الخارج ببعض الأحيان.



وتشير البيانات التاريخية لتغيرات سعر الصرف ما بين الدينار والدولار الأميركي، إلى أن المليار دولار اميركي قبل 5 سنوات كانت تساوي 276.4 مليون دينار، بينما ارتفعت لتساوي حاليا 307.8 ملايين دينار، وبالتالي تتحقق للكويت زيادة في الإيرادات النفطية بالدينار قيمتها تبلغ نحو 31.4 مليون دينار من كل مليار دولار.



وفي سياق متصل، ارتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 27% من أدنى مستوى سجله في مارس 2014 عند 2.554 يورو لكل دينار، ليسجل كما في 30 أغسطس 2022 حوالي 3.248 يورو لكل دينار، ومنذ بداية السنة الحالية وبعد تماسك العملة الاوروبية فقد تغير سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 7.4% ليسجل حاليا 2.892 يورو لكل دينار.



وعزز الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدينار من القدرة الشرائية للعملة الوطنية في الانفاق على السلع والخدمات المسعرة باليورو والمستوردة الى الكويت من الاسواق الاوروبية، كما جعل تكاليف السفر الى دول الاتحاد الاوروبي ارخص مما كان عليه سابقا.



وعلى سبيل المثال كان مبلغ الـ 1000 دينار عند مستوي 2554 يورو، بينما وصل الى أعلى مستوياته في 28 أغسطس 2022 عند 3272 يورو وبارتفاع في سعر صرف الـ 1000 دينار يساوي 718 يورو، بارتفاع 28%، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للدينار مقابل السلع والخدمات المسعرة باليورو.



ولجهة تغيرات سعر الصرف مع الجنيه الاسترليني، ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الاسترليني الذي تبع مسار الهبوط والتذبذب منذ نهاية 2015، حيث وصل سعر صرف الدينار لأعلى مستوياته عند 2.812 جنيه استرليني لكل دينار في 19 مارس 2020.



وتاريخيا، قبل 8 سنوات كانت الـ 1000 دينار تعادل 2066 استرليني، ونتيجة لقوة الدينار مقابل الجنيه أصبحت تساوي 2776 جنيه كما في أغسطس 2022، بارتفاع قدره 710 استرليني فرق سعر العملة ما يجعل السفر الى بريطانيا والانفاق بالجنيه أرخص.