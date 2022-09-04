مصطفى صالح



علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء قام مؤخرا بطرح ممارسة خاصة بتقديم خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار مواقع محور جسر الشيخ جابر الأحمد، المكونة من الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية.



ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإعلان رسميا عن طرح الممارسة التي تحمل الرقم 15-2023/2022، في عدد اليوم الاحد للجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، والتي هي ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار مواقع محور جسر جابر، وذلك طبقا للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة التي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف العامر، مقابل رسوم غير مسترجعة وقدرها 75 دينارا.