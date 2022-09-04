تواصل الإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي (KIB) تقديم خدمات التمويل العقاري الإسلامي، بمزايا حصرية وتسهيلات مرنة، لتلبية احتياجات عملاء البنك من المستثمرين في القطاع العقاري، سواء من الأفراد أو الشركات، والتي صممت جميعها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



ويعتمد KIB في تقديم الخدمات العقارية على رصيد من الخبرة والمعرفة في المجال العقاري، والتي حصدها كجزء من إرثه الممتد لما يقارب الخمسين عاما.



وفي سياق متصل، قال نائب المدير العام للإدارة العقارية في KIB طارق الفارس: «الإدارة العقارية مستمرة في ابتكار حلول متميزة لتمويل استثمارات العملاء العقارية بجميع أنواعها، سواء كانت عقارات استثمارية، تجارية، صناعية، أو سكنية، أو غيرها، وذلك من خلال منتجات وأدوات التمويل الإسلامي المتعددة لديها، والتي تتمثل في كل من المرابحة، والوكالة، والإجارة».



وأشار إلى تقديم كل التسهيلات لتمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية والسكنية، إضافة إلى التمويل الإنشائي لكل أنواع العقارات.



وأضاف: «يتميز KIB عن غيره بمنح تجربة عقارية متميزة لعملائه تتضمن توفير التمويلات الإسلامية المرنة بمزايا وعروض تنافسية، والتي يمكنها أن تصل إلى 15 عاما، كما تعتمد تجربة البنك العقارية على تقديم كل الحلول والخدمات المتكاملة عبر نافذة واحدة وموثوقة بين مؤسسات القطاع، مساهمين بدورنا في توجيه تطلعات العملاء الاستثمارية على اختلافها نحو الفرص العقارية الناجحة التي تلاقي طموحاتهم وتحقق لهم أهدافهم، وذلك بناء على اتجاهات السوق المحلي ومتغيراته».



وفي ختام تصريحه، نوه الفارس إلى الخبرة العريقة التي يتمتع بها أعضاء فريق قسم التمويل العقاري التابع للإدارة العقارية في KIB، ومعرفتهم التقنية الواسعة بأدوات التمويل الإسلامي، وقدرتهم على مساندة العملاء في اختيار أفضل منتج تمويل يتناسب مع متطلباتهم.