طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا حمل الرقم 118 لعام 2022 بشأن إضافة 3 أصناف جديدة من حليب الأطفال للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.وتضمن القرار الوزاري الذي أصدره الشريعان إضافة كل من حليب الاطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة غذائية للرضع رقم (400/1 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، وحليب الأطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة متابعة رقم (400/2 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، وحليب الأطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة رقم (400/3 غ) بسعر مدعوم وقدره 1.225 دينار، كما ألغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.