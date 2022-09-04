

علي إبراهيم



أكد رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش أن إمدادات القهوة إلى الكويت آمنة من تأثيرات تلف محصول البن في البرازيل، وأن التغير في أسعار واردات الكويت لم يشهد زيادة مؤثرة خلال الأيام الماضية.



وقال الأربش لـ «الأنباء»، «إن غالبية إمدادات القهوة إلى الكويت تأتي من الهند وبالتالي فإن التغييرات التي أحدثتها أزمة المحصول البرازيلي لن تلق بظلالها على الكويت كون المورد إلينا دولة أخرى تماما».



وأشار الأربش إلى أن غالبية الشركات الكويتية التي تعمل بالمجال وخصوصا الشركات الكبرى لديها مخزون يكفيها لفترة تتراوح بين 6 و7 أشهر مقبلة، ما يعني أن المخزون المتوافر حاليا سيغطي الطلب في السوق المحلي بالكويت لحين انتاج محصول العام الجديد مطلع العام المقبل.



وأوضح الأربش أن الزيادات التي طرأت إثر تراجع المعروض العالمي من البن البرازيلي وزيادة الطلب على انتاج دول أخرى لتعويض الفاقد، ترك أثرا بسيطا جدا على سعر الطن الذي شهد زيادة لدى بعض الموردين تتراوح بين 20 و30 دولارا وهي التي لا تشكل سوى نحو 0.5% من السعر الحالي، ما يعني أنه لا أثر يذكر.



جدير بالذكر أن حجم واردات الكويت من البن والشاي والمته والبهارات والأفاوية بلغ 67.6 مليون دينار خلال عام 2021 بزيادة طفيفة عن 2020 الذي بلغ حجم واردات الكويت فيه من تلك المنتجات ما قيمته 66.03 مليون دينار.