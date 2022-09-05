يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة الفريق الأول لكرة اليد في نادي السالمية مع لاعب الدائرة بنادي الفحيحيل يوسف العجمي على سبيل الإعارة لدعم صفوف الفريق في البطولة العربية التي سيشارك فيها «السماوي» بجانب نادي الكويت والتي تنطلق 17 سبتمبر الجاري في تونس.



ويقيم السالمية حاليا معسكرا خارجيا في القاهرة يستمر الى منتصف الشهر الجاري، على ان يغادر مباشرة إلى مقر البطولة، كما تبحث الإدارة عن محترف أجنبي ثان لتدعيم صفوف الفريق، حيث تدرس عدة سير ذاتية في هذا الجانب.



من جهة أخرى، تواصلت إدارة نادي الكويت مع مثيلتها في النادي العربي القطري بغرض الاستفادة من خدمات المحترف التونسي يوسف معروف، وكانت الإدارة قد ضمت المحترف التونسي جهاد جاب الله رسميا.



وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة في «الأبيض» سامح الهاجري أن التعاقد مع محترفين ذوي مستوى فني عال من شأنه زيادة فرص الفريق في المنافسة على مختلف الألقاب.