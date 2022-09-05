هادي العنزي



كشف صاحب شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي عن إقامة بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وذلك على صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة بضاحية صباح السالم.



وأكد الفجي أن بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية ستشهد إقامة 13 نزالا متنوعا، بحيث تقام 10 نزالات في المواي تاي، 4 نزالات منها مخصصة للهواة، والستة الأخرى للمحترفين، فيما ستخصص جميع النزالات الثلاثة للملاكمة للمحترفين فقط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، واللجنة الكويتية للمواي تاي التي تشارك في البطولة كشريك إشرافي، مضيفا: «تعد بطولة الكويت للفنون القتالية الأولى من نوعها في الخليج، ونأمل من خلالها تقديم أبطال الكويت إلى العالمية، حيث إن البطولة تأتي كمرحلة أولى لاستضافة عدة بطولات دولية في الفنون القتالية المختلفة للهواة والمحترفين على حد سواء، بالإضافة إلى وضع الملاكمين المحترفين في التصنيف الدولي للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)».

وأشاد الفجي بالدعم الكبير الذي لقيه من عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف، كما نشكر اللجنة الكويتية للمواي تاي برئاسة عبدالسلام السندي، ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي للملاكمة برئاسة محمد منسي على مساندتهم ودعمهم لإنجاح البطولة.