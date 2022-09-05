استقبلت الكويت فجر أمس الأحد منتخب الكويت للرياضات الجوية الذي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي التي أقيمت في تونس مؤخرا.



وكان وفد منتخبنا الوطني برئاسة أمين سر النادي للرياضات الجوية محمد سليمان بورحمه واللاعبين حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف وطلال الحزامى ومحمد البحر ومدرب المنتخب محمد صالح الظفيري قد وصل فجر الاحد وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية سامي العبطان الشمري ونائب رئيس مجلس الإدارة يوسف العريفان وأمين الصندوق النادي أحمد الشلاحي وأمين الصندوق المساعد محمد ثامر الشمري وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الحساوي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالنادي الكويتي للرياضات الجوية خليفه الفضلي ومسؤول شؤون العضوية عيسى القلاف وجمع غفير من أهالي اللاعبين.



وبارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأبنائهم اللاعبين وذويهم متمنين لهم مزيدا من النجاح والتقدم لرفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية.