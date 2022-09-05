هادي العنزي



أقام الاتحاد الكويتي لكرة السلة حفل تكريم للمدير الفني لمنتخباتنا الوطنية عادل التلاتلي بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولاعبي المنتخب الأول.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد رشيد العنزي بالجهود التي قدمها التلاتلي خلال فترة عمله مع الاتحاد منذ التعاقد معه في 2019، مضيفا: «جاءت نتائج الأزرق بقيادة الخبير التونسي مرضية، بعدما حصل مع المنتخب على المركز الثاني في بطولة الخليج 2019، متجاوزا عقبات الإيقاف الدولي الذي كان مفروضا على كرة السلة الكويتية، وآثارها الجانبية السلبية فنيا وبدنيا على اللاعبين، ونتمنى له التوفيق والسداد في مسيرته التدريبية، وحياته الخاصة، مقدرين جهوده طوال فترة عمله في الكويت».