مبارك الخالدي



تتجه أنظار الجماهير الكويتية، وبالأخص جماهير النادي العربي، صوب ستاد نادي الكويت الليلة لمتابعة اللقاء الذي يجمع العربي وفريق السيب العماني في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة الغرب، حيث سيضرب الفائز من المباراة موعدا مع الفائز من اللقاء الثاني الذي يجمع غدا الرفاع والرفاع الشرقي من البحرين وذلك في النهائي المرتقب بـ 4 أكتوبر.



وتأهل «الأخضر» إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته الثانية التي ضمت إلى جواره فرق الرفاع وظفار وشباب الخليل بينما بلغ السيب هذه المرحلة بتصدره المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره فرق الكويت وجبلة والأنصار.



ويسعى العربي بدعم جماهيره إلى تحقيق الفوز والمضي قدما في البطولة إذ يخوض الفريق المباراة بحلة جديدة بعد رحيل مدربه الكرواتي انتي ميشا والتعاقد مع المدرب المقدوني بوغسلاف ترينشوفسكي، كما عزز صفوفه بالتعاقد مع المحترفين النيجيري كينجسلي ادو والعاجي لامين دياكيتي مع الاحتفاظ بالليبيين السنوسي الهادي ومحمد الصولة والجزائري طارق بوعبطة.



ولم يقنع «الأخضر» جماهيره في بطولة دوري «زين» الممتاز حتى الآن حيث عجز عن تحقيق الفوز وخرج بتعادلين على الرغم من الأداء الجيد في بعض مراحل المواجهتين.



وفي المقابل، يدخل السيب العماني بقيادة المدرب الروماني ايلي ستان والذي تم التعاقد معه خلفا للمدرب الصربي بوريس بونياك المباراة منتشيا بانتصاراته المحلية مؤخر فهو بطل الثنائية الدوري والكأس مع بونياك كما حقق بطولة كأس السوبر مع الروماني ستان وذلك في مستهل انطلاق الموسم الجديد.



ويجيد الفريق العماني اللعب الجماعي وتضم كتيبته نخبة لافته من الدوليين والمحترفين في مقدمتهم عيد الفارسي ومحمد المسلمى وعلى البوسعيدي وحسن العجمي وعبدالعزيز المقبالي ومحسن الغساني والمحترف كوسموس.



طاقم تحكيم تايلندي



يدير المباراة طاقم تحكيم من تايلند مكون من الحكم ساي سيفا شينكوم ويساعده ناكاريت راوت وتانانت تشو شوسين والحكم الرابع رزلان جفري.