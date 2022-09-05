مبارك الخالدي



أجمع مدربا العربي والسيب العماني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر امس على صعوبة مواجهتهما اليوم وسعي كل منهما لتحقيق الفوز لبلوغ النهائي.



وفي هذا الصدد، قال مدرب العربي المقدوني ترينشوفسكي: «نأمل أن تكون المباراة بداية جديدة للعربي فنحن على أتم الجاهزية الفنية والبدنية ولا نعاني غيابات مؤثرة»، مضيفا: «نعلم قوة السيب الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية ويملك ما يقرب من 8 لاعبين مع المنتخب العماني وبالتالي فهو فريق ذو كعب عال لكننا نسعى لتحقيق الفوز من خلال قراءتنا الفنية وإيجاد الحلول المناسبة».



من جانبه، قال قائد «الأخضر» سليمان عبدالغفور: «نخوض المباراة باستعداد كامل ومعنويات عالية وندرك أن السيب بطل عمان ويمتلك خيرة اللاعبين ونأمل تحقيق الفوز لإسعاد جماهيرنا»، مشيدا بتعاون زملائه معه كونه يتولى شارة القائد لهذا الموسم معتبرا أنها مسؤولية وشرف كبير.

بدوره، قال مدرب فريق السيب الروماني إيلي ستان: «سعداء بوجودنا في الكويت وسعداء اكثر ببلوغنا هذه المرحلة من البطولة»، مضيفا: «نتمتع بجاهزية فنية وبدنية لخوض المباراة ولا نعاني أي ضغوطات ونمتلك مزيجا من لاعبي الخبرة والشباب يحدوهم الأمل في تحقيق الفوز».



وبين انه تابع اداء العربي جيدا منذ أن أقام معسكره في تونس وحتى مباراته الأخيرة أمام السالمية، مؤكدا أن «الأخضر» فريق كبير و«مو سهل»، متمنيا ان تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بحجم الفريقين.



هذا، وشكر اللاعب علي البوسعيدي الكويت والنادي العربي على حسن الضيافة، موضحا: «هذا الأمر ليس بالمستغرب فهم أهلٌ للترتيبات الناجحة، وبشان المباراة نتطلع إلى مواصلة انتصارات فريقنا بمعنويات عالية رغم احترامنا الكبير للعربي ومكانته».