مبارك الخالدي



أرجع مدرب العربي المقدوني يغوسلاف ترينتشوفيسكي أسباب خسارة فريقه أمام السيب إلى علو كعب الكرة العمانية وتراجع جودة اللاعب الكويتي بالقياس إلى الأفضلية الفنية التي يعيشها العمانيون حاليا.



ورفض ترينتشوفيسكي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة تحمل مسؤولية الخسارة منفردا، مؤكدا أن المنظومة الكروية بأكملها في الكويت مسؤولة عن هذا الإخفاق.



وقال إن جودة اللاعب الكويتي لابد أن تصل إلى مستويات أفضل مما هي عليه، مشيرا إلى أن العربي يملك عناصر مميزة، لكن هذا الأمر غير كاف لتقديم كرة شاملة وتحقيق الفوز في مواجهات على قدر كبير في المستوى.

وأشار ترينتشوفيسكي إلى الفوارق التي تصب في مصلحة الكرة العمانية على حساب الكرة الكويتية، وفق التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث وصل المنتخب العماني إلى المركز 78، في حين اقترب المنتخب الكويتي إلى المركز 148.



وفي الختام بارك المدرب المقدوني للفريق العماني تقدمه في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي، مؤكدا انه استحق الفوز والصعود لنهائي البطولة.



من جانبه، أكد مدرب السيب الروماني إيلي ستان أنه كان واثقا من قدرة فريقه على تحقيق الفوز، قائلا «كنت أعرف دائما أننا يمكن أن نحقق الفوز، حيث إن لدي في الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين، ويقف خلفهم فريق إداري صلب».



وأضاف المدرب، الذي تسلم تدريب السيب خلال فصل الصيف ليخوض تجربته الثانية مع النادي، «أريد أن أهنئ اللاعبين، حيث إنني أثق بهم منذ لحظة وصولي»، موضحا «هذه المرة الثانية التي أدرب فيها الفريق، والأمر المختلف هذه المرة عن 2003 هو أن اللاعبين في حالة جيدة للغاية منذ لحظة قدومي».



وأشاد ستان بتفهم اللاعبين الكامل لفلسفته في اللعب، وقال «كانت تعليماتي للاعبين أن يحافظوا على تنظيمهم، وأخبرتهم بأننا يمكن أن نسجل في أول 5 أو 10 دقائق، وربما نخوض أشواطا إضافية أو حتى ركلات الترجيح، ولكن يجب أن نحافظ على تنظيمنا»، وختم «لدي لاعبون جيدون للغاية، وأنا سعيد جدا أن الجميع في النادي يتفهمون فلسفتي، وسنحقق نتائج أفضل لأن اللاعبين يرغبون في التعلم».