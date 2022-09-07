هادي العنزي



قدم أمس مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح استقالته من منصبه إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وذلك بعد عطاء امتد لأكثر من 9 أعوام مرجعا أسباب الاستقالة إلى أمور صحية.



وقد عين فليطح مديرا عاما للهيئة بدرجة وكيل وزارة في يناير 2018، ومن قبلها نائبا لمدير عام الهيئة منذ 15 سبتمبر 2013، وقد سبق له تمثيل الدائرة الخامسة في المجلس البلدي بالعام 1999، ومن ثم نائبا لرئيس المجلس البلدي، قبل تولي دفة الهيئة العامة للرياضة.



ويعد حمود فليطح من القيادات الرياضية التي تملك تاريخا رياضيا زاخرا، حيث مثل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في أكثر من 65 مباراة دولية، وشارك نجوم العصر الذهبي في التأهل لمونديال إسبانيا 1982، والفوز بكأس أمم آسيا كأول فريق عربي آسيوي يظفر باللقب 1980، وكذلك المشاركة في أولمبياد موسكو 1980، كما حصد العديد من الإنجازات مع نادي كاظمة خلال مسيرته الكروية.

وقد شهدت قيادة «بو ضاري» للهيئة عودة الرياضة الكويتية إلى المشاركات الدولية في يوليو 2019، بعد غياب امتد لمدة 4 أعوام متتالية، إثر الإيقاف الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية بالعام 2015، حيث عادت بعدها منتخباتنا الوطنية للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، والتي سجل خلالها أبطال الكويت العديد من الإنجازات الكبيرة.