نظم بنك بوبيان فعاليته الرياضية Boubyan Triathlon لعملائه وغيرهم من الشباب بالتعاون مع النادي الرياضي المعروف + Circuit تماشيا مع استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية تجاه فئة الشباب وتشجيعهم على ممارسة كافة أنواع الرياضة.



وقال المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان فيصل الخضر إن تحدي Boubyan Triathlon انطلق في مجمع 360 بتواجد فريق رياضي متخصص من + Circuit للإشراف على المنافسات بين الفرق المشاركة من فئة الشباب فوق 16 عاما، مضيفا أن فعاليات التحدي شهدت حضورا جماهيريا وتنافسا شديدا بين الفرق المشاركة على أوسع نطاق، لاسيما ان التسجيل منذ اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من خلال موقع البنك الإلكتروني من الراغبين في المشاركة من عملاء البنك وغيرهم.



وأوضح أن التحدي كان عبارة عن منافسات متعددة المراحل تتضمن 3 مسابقات متواصلة ومتتابعة تشمل (ركوب الدراجة 4 كم - التزلج 2 كم - التجديف 2 كم)، مؤكدا ان وصول عدد الفرق المشاركة الى أكثر من 100 فريق مكون من لاعبين اثنين يدل على ريادة بنك بوبيان وحرصه على دعم القطاع الرياضي ومشاركة شريحة الشباب في الفعاليات الرياضية التي تشهدها الساحة مؤخرا.



وبالنسبة للجوائز، قال الخضر انه تم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها 1000 دينار للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.



واختتم تصريحه قائلا: «نضع جميعا في بنك بوبيان المسؤولية الاجتماعية نصب أعيننا في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع وجميعنا مشاركون رئيسيون في بناء المجتمع، لذا فإن موظفينا شركاء في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية».