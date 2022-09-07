يعقوب العوضي



يلعب السالمية ثاني مبارياته التجريبية في معسكره التدريبي في القاهرة مع فريق طلائع الجيش المصري اليوم، وذلك في إطار استعداداته لمنافسات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والتي تستضيفها تونس في الفترة من 17 الى 27 الجاري ويشارك فيها كل من «السماوي» ونادي الكويت، والذي يخوض معسكرا تدريبيا خارجيا في البوسنة بدوره.



هذا، وسيلعب السالمية مباراته التجريبية الثالثة مع فريق الزمالك، على أن يتجه الوفد مباشرة إلى تونس في 15 الجاري للمشاركة في البطولة المرتقبة.



وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة محمد الصلال أن الجهازين الإداري والفني يضعان في الحسبان الفرق المنافسة وأن خطة إعداد الفريق تسير حسب الدراسة التي اجريت بالتعاون معهما.



وقال: «لدينا مباريات تجريبية قوية مع فرق مصرية لها باع طويل في اللعبة ونأمل الاستفادة من الاحتكاك الميداني بلاعبين ذوي مستوى فني عال».

وأضاف: «طموحنا في التأهل وحصد لقب البطولة حق مشروع كأي فريق آخر، ورغم صعوبة الأهداف إلا أننا على ثقة كبيرة باللاعبين والجهازين الإداري والفني».

وتابع: «ندرس في الوقت الحالي عدة سير ذاتية لمحترفين على مستوى عال فنيا، حيث نأمل التعاقد مع أحدهم قريبا للاستفادة من عملية الدمج في المعسكر التدريبي قبل البطولة، كما أن المحترف الجديد سيبقى مع «السماوي» حتى نهاية الموسم الحالي وليس لفترة البطولة العربية فقط».