هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس أن الفريق الأول جاهز لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الممتازة.



وقال لـ «الأنباء»: «التحضيرات لا تختلف عن أي مباراة مهمة أخرى في الدوري، والخصم فريق محترم، ويمتاز بتوافر العديد من اللاعبين الجيدين، بالإضافة إلى مدرب لديه فكر كروي عال.

وعلى الجهة الأخرى، فإن لاعبي الفحيحيل يملكون الكثير من المهارة الفنية، والروح المعنوية، بما يمكنهم من الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام العنابي، وإمكانية حصد أولى نقاط الفريق بالدوري ستكون متاحة».



ولفت الى أن مشاركة فواز الرشيدي، ومحمد نعيم ستكون رهن موافقة الجهاز الفني بقيادة فراس الخطيب، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة.



وأشار إلى أن بداية «الأشاوس» في الدوري لم تكن على مستوى الطموح، بعد الخسارة أمام كاظمة والقادسية تواليا، مضيفا: «مثل هذا الأمر يحدث في بطولة الدوري التي تعد الأطول في الموسم، ومن شأنه التأثير سلبا على نفسية اللاعبين، ولكن وبتعاون الجميع فقد تجاوز الفريق تلك الحالة ويتطلع قدما للمباراة المقبلة، وللبطولة بشكل عام».