يحيى حميدان



رفع فريق الكرة بنادي الكويت من درجة تركيزه صوب الموقعة المنتظرة أمام العربي السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز.



وخصص الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين برنامجا خاصا لإعداد الوافدين الجديدين المدافع التونسي بلال عيفة والجناح المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» بعد التعاقد معهما أواخر الأسبوع الماضي ووصولهما للبلاد لاحقا.



وتبدو صفوف الفريق الكويتاوي مكتملة باستثناء غياب المدافع الأيمن سامي الصانع لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة أمام الجهراء في الجولة الأولى ما يعني غيابه عن مباراتين متتاليتين.



وفضل المدرب رادان عدم خوض أي مباراة تجريبية قبل لقاء «الأخضر» السبت، وذلك على الرغم من وجود فترة زمنية تصل إلى 9 أيام بعد آخر مباراة خاضها «الأبيض» أمام التضامن (2-0) الخميس الماضي، وذلك لعدم إرهاق اللاعبين وللتركيز أكثر على التدريبات البدنية والتكتيكية.