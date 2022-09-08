مبارك الخالدي



استأنف فريق العربي تدريباته مساء أمس تحضيرا لمواجهته المرتقبة أمام الكويت السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة قصيرة بعد مواجهة السيب العماني مساء الاثنين في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب والتي خسرها 1-2، واشرف على التدريبات المدرب المقدوني ترينشوفسكي وجهازه المساعد فيما تولي الجهاز الطبي بقيادة د.أنور محمد الكشف على الحالات التي تعاني من الإرهاق والإجهاد والإصابات الخفيفة.

إلى ذلك، وصل إلى البلاد اللاعب علي فريدون قادما من قطر حيث انضم إلى تدريبات الفريق بشكل منفرد انتظارا لقرار الجهاز الفني بدخوله التدريبات الجماعية.

وفي شأن متصل، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مع الجهاز الفني مساء الثلاثاء لمناقشة أسباب وتداعيات النتائج الأخيرة للفريق ومنها الخروج من كأس الاتحاد الآسيوي، وعلمت «الأنباء» من مصادر أن مجلس الإدارة قرر الانتظار حتى نهاية مواجهة السبت المقبل قبل اتخاذ أي قرار بشأن الجهاز الفني.

من جهته، قال عضو مجلس ادارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة علي مندني عن نفسه بعدما تعرض للهجوم اثر الاحتكاكات التي حصلت عقب نهاية مباراة «الأخضر» وضيفه السيب وأضاف مندني: «أمتلك الشجاعة للاعتذار في حال كنت مخطئا ولكن أتمنى من المتابعين مشاهدة الفيديو مرات ومرات لمعرفة البادئ بالاعتداء».