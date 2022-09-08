أن تساهم في رفع شأن بلدك هو واحد من أكثر الخبرات المجزية لك كمواطن، غالبا ما يكون تمثيل الأمة إنجازا بلغ الأهمية، ونادرا ما يتم تجاهله، لاسيما أولئك الذين يشاركون في المسابقات الرياضية الدولية.

الرياضيون يتدربون على نطاق واسع ويجتازون جولات مختلفة من التأهيل للوصول إلى النقطة التي يكونون فيها مؤهلين للمنافسة مع الأفضل على الإطلاق.



للمجتمع الطلابي في الجامعة الأمريكية الدولية AIU، نصيبه من تمثيل الكويت في مجالات متعددة. سيف العدواني، طالب في الجامعة الأمريكية الدولية، هو عضو في فريق كرة اليد في نادي الكويت ومثل الكويت في المباريات الدولية.

وتوج نادي الكويت، هذا العام، بلقب بطل آسيا للأندية للرجال. وسيواصل سيف العدواني المنافسة إلى جانب زملائه في نادي الكويت ضد فرق دولية أخرى على الساحة العالمية.



أفراح بن حسين، طالبة أخرى في الجامعة الأمريكية الدولية AIU، جلبت فخرا كبيرا للكويت حيث تأهلت إلى نهائيات دورة «ألعاب التضامن الإسلامي 2021» في قونية، تركيا.

وتشارك أفراح بن حسين في مسابقات رماية السكيت ومثلت الكويت في الماضي، وستشارك في البطولة الدولية المفتوحة المقبلة في أوسييك، كرواتيا.



أن تكون رياضيا وطنيا وطالبا جامعيا بدوام كامل فهذا يتطلب منك التصميم والتركيز لتكون قادرا على النجاح في كليهما.

وطلاب مثل سيف وأفراح أمثلة بارزة على مكانة ومستوى الطلاب في الجامعة الأمريكية الدولية AIU، الكويت. ونحن نتطلع إلى المزيد من الطلاب الذين يجلبون الفخر لبلدهم من خلال الرياضات والأنشطة العالمية.