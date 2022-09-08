مبارك الخالدي - يحيى حميدان



حقق فريقا برقان والشباب المطلوب في الجولة الثانية من منافسات دوري زين للدرجة الأولى التي أقيمت منافساتهما مساء أمس الأول، حيث تمكن برقان من قلب تأخرة أمام خيطان بهدف للبرازيلي رينان إلى فوز مستحق 2-1 سجلهما فلاح العجمي ومحمد فاضل، ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب الفائز على اليرموك بهدف نظيف، فيما ظل رصيد خيطان خاليا من النقاط في المركز الرابع.



وعلى ستاد عبدالله الخليفة نجح الشباب في العودة بانتصار ثمين على اليرموك بهدف دون رد احرزه سعد العازمي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برقان، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 3 نقاط متراجعا إلى المركز الثالث.



إلى ذلك، قال رئيس جهاز الكرة في نادي اليرموك إبراهيم الرومي إن فريقه تعرض للظلم أمام الشباب بسبب عدم احتساب حكم المباراة سعود السمحان ركلتي جزاء صحيحتين لليرموك، الأولى بعد أن لمست الكرة يد مدافع الشباب، والثانية عندما تعرض المهاجم عثمان الدوسري للعرقلة، مشيرا إلى أنه من الظلم أن يذهب مجهود اللاعبين بأخطاء تحكيمية بهذه الطريقة ويفقدهم نقاط المباراة.



واستغرب الرومي أيضا من الحكم لعدم احتسابه الوقت بدل الضائع بشكل صحيح، لاسيما أن المباراة شهدت إصابة عدد من اللاعبين إضافة إلى التبديلات التي قام بها الفريقين، طالبا من لجنة الحكام بأن تقوم بمشاهدة شريط المباراة والحكم بنفسها على الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها السمحان.



وطالب الرومي اتحاد الكرة بالتحرك السريع لإيحاد حل لمشكلة عدم وجود تقنية الـ «VAR» في دوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على نتائج الفرق، وكذلك يحرم الأندية من نقاط المباراة كما حدث معنا في هذه الجولة، لافتا إلى أن الوضع الحالي سيجعل الاتحاد في وضع حرج للغاية مع الأندية إن لم يتم تفادي هذه المشاكل.



الجدير بالذكر أن الصليبخات غاب عن مواجهات الجولة الثانية للراحة، علما انه يقبع في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.