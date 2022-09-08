ناصر العنزي



تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دوري «زين» للدرجة الممتازة، بلقاءين حيث يستضيف السالمية صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط على ملعبه، الساحل صاحب المركز الثامن من دون نقاط، فيما يتطلع النصر الثالث برصيد 4 نقاط إلى مواصلة عروضه المميزة عندما يستضيف في ملعبه علي صباح السالم، الفحيحيل صاحب المركز الأخير بلا نقاط.



يذكر أن القادسية يتصدر ترتيب فرق المسابقة حتى الآن برصيد 6 نقاط، وفي حال فوز السالمية والنصر فانهما سيخطفان الصدارة مؤقتا من «الأصفر» الذي يلتقي غدا كاظمة.



وفي مباراة السالمية والساحل، فإن «السماوي» تمكن في الجولة الماضية من خطف نقطة من ملعب العربي بعدما كان قريبا من الخسارة حيث قدم أداء بطوليا في الشوط الثاني وقلب تأخره بهدفين إلى التعادل في الثواني الأخيرة بفضل تصحيح المدرب «الجنرال» محمد إبراهيم أخطاء الشوط الأول ورغبة اللاعبين في تعديل النتيجة بعدما بذلوا جهدا كبيرا وفي مقدمتهم البرازيلي كارلوس اندريس الذي «شاغب» دفاع الخصم طويلا وأزعجهم وسجل هدفا قاتلا، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، وعليه ينبغي على محمد ابراهيم ان يعالج القصور في دفاعه كما وضح في المباراة الماضية.

وسيغيب عن الفريق لاعب الوسط المتألق فواز العتيبي لحصوله على بطاقة حمراء في لقاء العربي.



أما الساحل فما زال بلا نقاط من مباراتين وشتان بين اللقاءين، ففي الأول أحرج القادسية وتعادل معه قبل أن يخسر «2-3» في الوقت القاتل وفي المباراة الماضية أمام النصر لم يقدم ما يشفع له للفوز رغم تقدمه بهدف فخسر «1-3» رغم أن المدرب محمد دهيليس يملك عناصر تلعب بروح عالية.



وفي المباراة الثانية، فإن النصر بقيادة مدربه د.محمد المشعان قد فرض نفسه في الجولتين السابقتين بتعادل مع العربي وفوز مستحق على الساحل، الأمر الذي قد يمنحه الصدارة المؤقتة في حال فوزه اليوم، ويستند المشعان الى نوعية جيدة من اللاعبين مثل محمد دحام وعمرو ميداني وخالد شامان ومشعل فواز والنيجيري دينيس.



أما الفحيحيل فهو في وضع غير مستقر بعدما خسر مباراتين ولم يسجل أي هدف ودخل مرماه 4 أهداف لذلك بات مدربه اللاعب السوري السابق فراس الخطيب تحت المجهر وخسارة اليوم قد تدخله في تكهنات الإقالة المبكرة.