يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن الخسارة من برقان 1-2 جاءت بسبب بعض الأخطاء وفقدان التركيز في فترات معينة من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وأوضح الملا أن «الأحمر والأسود» دخل المباراة بتركيز عال وسيطر على الشوط الأول بالكامل، وكان يجب أن ينهيه مسجلا أكثر من هدف بعدما أتيحت له العديد من الفرص التي لم يستغلها كما يجب.

وبين الملا أن الشوط الثاني شهد صحوة كبيرة من برقان واستطاع أن يسجل هدفين من خطأين بسبب فقدان التركيز، لافتا إلى أن الهزيمة يجب ألا تجعلنا نتراجع وعلينا مراجعة السلبيات والعودة بشكل أقوى.



وأوضح الملا أن خيطان لو خاض باقي المباريات بالمستوى الذي قدمه في الشوط الاول من لقاء «الذهبي» فإن الفريق ستكون له كلمة في صراع التأهل للدوري الممتاز.



من جهته، قال مساعد مدرب فريق برقان نواف زياد إن الصعوبة التي كانت تواجهنا في التحضير للمباراة تمثلت في عدم خوض خيطان لأي لقاء، ولذلك غيرنا أسلوب اللعب «التكتيك» بالكامل في الاستراحة بين الشوطين بعدما درسنا نقاط القوة والضعف لدى المنافس في الشوط الأول.

وأردف: «قمنا باستبدال 3 لاعبين خلال فترة الاستراحة، ودفعنا بالقادم الجديد الأردني حمزة الصيفي الذي خاض معنا حصة تدريبية واحدة فقط بعد تأخر وصوله للبلاد، وظهر بالرغم من ذلك بمستوى طيب في النصف الثاني من المباراة».